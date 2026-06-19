カインズは、アークスグループの東光ストアが運営するスーパーマーケットで、オリジナル商品の取り扱いを開始した。6月17日にリニューアルオープンした「東光ストア 北栄店」を皮切りに、道内店舗へ順次拡大する。蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m東光ストアは、札幌市内を中心に数多くの店舗を展開している。地域に根ざした価値ある商品でくらしを豊かにしたいという両社のビジョンが一致し、清掃用品やキッチン用品を中心