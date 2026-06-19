イギリスが2026年完成を目指した高速鉄道「HS2」は、当初予算の3倍となる22兆円超に膨張し、開業も2040年代まで先送りされた。敷設距離は日本のリニアよりも短く、事業費は2.5倍超に達する。日本の新幹線を手本にしたはずのHS2が、世界最速にこだわった結末を、海外メディアが報じている。何が巨大計画を狂わせたのか――。東北新幹線の那須塩原駅を通過する、E5系U2編成とE6系の併結運転による、東京行きの「はやぶさ・こまち」30