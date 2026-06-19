カンナ(松たか子)と駈(松村北斗)の空気感にずっと浸りたくなる映画「ファーストキス1ST KISS」 これまで数々の名作を世に送り出した脚本家・坂元裕二と、ドラマ「アンナチュラル」、映画「ラストマイル」などで多くの人の心を揺さぶってきた塚原あゆ子監督。この最強のタッグによって誕生した映画が「ファーストキス1ST KISS」だ。結婚して15年の硯(すずり)カンナは、ある日、離婚話が出ていた夫・駈(かける)を事故で失う