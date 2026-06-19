TWICEのサナが衣装トラブルに対して心境を明かした。サナは6月18日、ファン向けコミュニケーションプラットフォームを更新。【写真】スカートめくれ、ショーツ丸出しのサナ「フィッティングのときは中央部分が開かないように調整して着ていたのですが、会場に入る際は慌ただしくて鏡を確認できませんでした。開いた状態で撮影されていたことも、控室に戻ってから知りました」と綴っている。続けて、「ただでさえフィッティングのと