【TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver./TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.】 予約期間：6月19日10時～8月19日23時59分 商品発送：2027年3月予定 価格：各10,450円 【TENITOL TALL 宝多六花&新条アカネ Sports wear ver. スペシャルセット】 予約期間：6月19日10時～8月19日23時59分 商品発送：2027年3月予定