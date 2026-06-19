「年下は無理…」と言っている女子でも、アプローチ次第では年下を受け入れることもあるようです。では、男子のどのような振る舞いが年上女子の心を動かすのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「年上女子が年下男子にドギマギする瞬間９パターン」を紹介します。【１】悩みごとを話していたら「俺が守ります」と宣言される「これはやられた」（３０代女性）など、その男気ある言葉に、陥落してしまう人もい