【「日野下花帆 1/7スケールフィギュア」/「村野さやか 1/7スケールフィギュア」/「大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア」】 6月19日10時～8月19日23時59分 予約受付 2027年3月 発送予定 価格：各20,900円 「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」 フリューは、同社のホビーブランド「F:NE