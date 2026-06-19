◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン第１日（１８日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）第１ラウンドは濃霧による２時間の中断の影響で、日没のためサスペンデッドとなった。順位はすべて暫定。初出場の久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１６番を終えて２バーディー、２ボギーでイーブンパーの１８位。１４年連続出場の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１５番までで３バーデ