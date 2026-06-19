１５日、甘粛省敦煌市の西湖国家級自然保護区で、餌を探すモウコノウマと成馬と子馬。（ドローンから、敦煌＝新華社記者／郎兵兵）【新華社敦煌6月19日】中国甘粛省敦煌市の西湖国家級自然保護区管理保護センターは、保護区で野生復帰したモウコノウマに新たに10頭の子馬が誕生したのを確認した。職員が遠隔監視と現地巡回を通じて発見した。子馬はいずれも健康で、群れの中でのびのびと活動しているという。モウコノウマは世