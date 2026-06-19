紫外線対策が欠かせない季節に、オルビスから待望の新作『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N ローズ』が登場します。2026年6月20日（土）より発売される本アイテムは、シリーズならではの高いUVカット力とスキンケア機能はそのままに、大人肌のくすみを自然にカバーするローズカラーを採用。毎日の紫外線対策をしながら、血色感のある明るい印象へ導いてくれる注目の日焼け止めです