【ヤマヒロのぴかッと金曜日】先週は、還暦にして歌手デビューを果たした男性を当コラムで紹介したが、どうやら私の周りには驚くことをやってのける同世代の人が多いようだ。友人でアマチュアゴルファーのＫさんが、ＭＢＳラジオ『ヤマヒロのぴかッとモーニング』の“ぴかッと今日のおめでとう！”のコーナーに投稿してきたメールを見てびっくり仰天！なんと、６３歳にして、５バーディ、２イーグル、１ボギーのスコア「６３