タレントのIKKOが19日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアにイメチェンしたことを報告した。【写真】「お若く見えます！」IKKOの“黒髪”ヘア「IKKOイメチェン！？」としたショート動画を公開。「歳を重ねていくと（頬〜アゴのラインを指しながら）ここから下、この部分がですね、本当に20代の時のようにはならないんです」と説明。「そこで！今回、ちょっと黒髪に変えましてね。わたくしのここから下（アゴのライン）をしっ