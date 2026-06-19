１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手だった“孤高の闘神”飯田将成が最新姿を公開し、反響をよんだ。「たまにはスーツでお出かけ」とつづり、オーダースーツに身を包んだ姿を投稿。コメント欄などでは「めちゃめちゃかっこいい」、「髪型で若返ったね」、「スーツ姿の佇まいが素敵すぎる」、「あかーん」、「いつもと違って」、「服装も髪型も全て完璧」、「かっこ