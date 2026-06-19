18日午後、仙北市角館町中菅沢の駐車場でクマが目撃されました。付近にはJR角館駅や仙北市役所角館庁舎があります。仙北警察署の調べによりますと18日午後3時半ごろ、仙北市角館町中菅沢の駐車場にクマ1頭がいるのを、近くを通りかかった人が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約50メートル、角館こども園までは約100メートルの場所で、付近にはJR角館駅や仙北市役所角館庁舎などがありま