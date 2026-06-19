18日夕方、鹿角市尾去沢字新堀の土手でクマが目撃されました。付近には尾去沢小学校などがあります。鹿角警察署の調べによりますと18日午後4時40分ごろ、鹿角市尾去沢字新堀の土手にクマ1頭がいるのを、家にいた50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどの場所で、付近には城山野球場や尾去沢小学校、尾去沢中学校があります。警察が注意を呼びかけています。