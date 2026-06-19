人気コンパクトミニバンがより精悍なスタイルに進化2025年度の新車販売台数ランキング（登録車、軽自動車を除く）で、ホンダの乗用車として最上位となる6位（8万9294台）を獲得したのが「フリード」です。フリードは、3列シートを備えたコンパクトミニバンとして支持を集めており、ホンダ車のなかでは軽自動車「N-BOX」に次ぐ販売台数を誇る人気モデルです。【画像】超いいじゃん！ これが“スポーティに進化”するホンダ最新