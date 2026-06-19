アソビシステムが、夏の東京を盛り上げる“都市回遊型 KAWAII プロジェクト”として『東京KAWAII夏遊2026』を始動する。 （関連：FRUITS ZIPPER、新しい学校のリーダーズを成功に導くアソビシステム 中川悠介が仕掛けるエンタメビジネスのアップデート） 同プロジェクトでは、原宿、渋谷、お台場を舞台にライブ、エキシビション、ショッピング、ナイトイベントなど“KAWAII体験”が集結。第1弾としてFRU