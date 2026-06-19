子どもにお金の大切さや使い方を教えるために、小学入学を機にお小遣いを渡す家庭もあるでしょう。お小遣いで悩むのは、金額かもしれませんね。ママスタコミュニティには、小学校1年生のお子さんがいるママから、こんな投稿がありました。『お小遣い（500円）をスタートする予定です。この金額にした理由は、1年毎に100円アップで6年で1100円。これならば多くはないけれど少なすぎることもない（そのときの物価で足りないと判断す