＜マイヤーLPGAクラシック初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞先週のダブルス戦「ダウ選手権」は予選落ち。それでも、結果的には心身を整える時間になった。冷たい風が吹きつける難コンディションの初日、吉田優利が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。首位と3打差の3アンダー・12位タイと好スタートを切った。【連続写真】マジか!? 吉田優利はこんなにインサイドから振り下ろすの!?右腕