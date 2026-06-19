＜全米オープン初日◇18日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」の初日は、スタート直後に濃霧による2時間の中断があった影響で、現地時間午後8時25分に日没サスペンデットとなった。一部の選手が第1ラウンドを残した。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き日本勢5人中3人がホールアウトできなかったが現状の日本勢最上位は大会初出場の久常涼。16ホ