カナダ―カタール前半、チーム2点目のゴールを決め喜ぶカナダのJ・デービッド（右）＝バンクーバー（ロイター＝共同）2人の退場者が出て一方的な展開となった。数的優位で攻め続けたカナダが6ゴールで大勝。前半16分にラリンが先制し、J・デービッドは同29分にボレーで追加点を決めるなどハットトリックを達成した。カタールは2点を追う前半33分に続いて後半6分にもレッドカードが出されて万事休す。シュートはわずか2本で、枠