岡山支局長石川威一郎中国山地に抱かれた岡山県北部の津山市。古くから牛馬の取引が盛んで、肉食が禁じられた江戸期にも滋養をつける「養生食い」として認められていたとされ、牛肉料理は暮らしに根付いている。夏バテ気味の体にはもってこい。「牛肉の聖地」に向かった。骨の周りをそぎ落とした牛肉のうまみ凝縮津山ホルモンうどん、煮こごり、大動脈を食べやすいよう切った「ヨメナカセ」――。ここならではの牛肉料理は多