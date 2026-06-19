元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が１８日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。初めて出場したサッカーＷ杯で「鳥肌が立ちすぎる」ほどカッコいいと興奮したレジェンド選手を明かした。この日は「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」をテーマに、出演者が、カッコいいと思った人のエピソードを紹介。柿谷氏は２０１４年のＷ杯ブラジル大会に初めて日本代表として出場。初戦となったコートジボワール戦は