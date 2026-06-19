【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、6月26日発売の女性ファッション誌「BAILA」（集英社）8・9月合併号通常版表紙に登場。主演ドラマについてやグループへの想いを語っている。【写真】M!LK佐野、ブルゾンまとったやんちゃな表情で表紙と印象ガラリ◆佐野勇斗「BAILA」通常版表紙に登場通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー、「大人の階段とコドモゴコロ」ではセットアップを着こなした