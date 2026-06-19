症状と漢方処方 腰痛 高齢になると腎虚がすすみ、体を支える力が弱まって腰痛が起こりやすくなります。腰がだるい、重いからはじまり、しだいに痛みが出て歩くのもつらいといった状態にすすんでいってしまうので、早いうちに対処するようにしましょう。腰を支えられなくなると、猫背になり、結果的に肩もこるようになります。肩こりと腰痛の両方がある人は、まずは腰痛の治療をするとよいでしょう。 体質からみる血虚、瘀