しらさぎステークスの攻略POINT 【安土城Ｓ組】買いはズバリ前走６～９着馬！ 安土城Ｓ組を前走着順別で見ると、前走５着以内の馬は［0・1・1・2］。 ６着以下は［1・1・0・15］。 しかも前者の着外２頭は前走１着馬。 安土城Ｓ組は巻き返しの馬を狙うのがベター。 ただし、前走10着以下だと［0・0・0・11］。狙えるレンジはズバリ！前走６～９着となる。 しらさぎステークス過去10