近江牛無双ふりかけ近江牛のエキスと大豆たんぱくを混ぜて乾燥させたフレークに近江牛の粉末などを加えた。フレークは大粒で、牛肉の濃厚なうまみが味わえる。手頃な価格で近江牛の味わい販売するのは１９０２年に創業した大津市の元三フード。県内を中心に近江牛を扱う精肉店「肉のげんさん」などを展開し、カレーや菓子、ラーメンなどのプライベートブランド品も手掛けている。手頃な価格で幅広い人に近江牛に親しんでもら