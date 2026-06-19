日経平均株価はけさも値上がりし、7万2000円台に迫る場面がありました。東京株式市場では、取引開始直後からAIや半導体関連の銘柄に買い注文が入り、一時800円を超える値上がりとなりました。取引時間中の最高値を更新し、7万2000円に迫る場面もありました。一方、外国為替市場では円安が進行しています。日本時間のきょう未明には、円相場が1ドル＝161円80銭台をつける場面もありました。39年ぶりの円安水準に迫っています。アメ