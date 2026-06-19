アメリカとイランが、戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の開放が期待されるなか、木原官房長官は19日、ホルムズ海峡の封鎖によって停泊を余儀なくされている日本関係船舶は38隻で、「このうち、1隻に3人の日本人乗組員が乗船している」と述べて、ホルムズ通過を一刻も早く実現すべく「あらゆる外交努力を続けていく」と強調した。アメリカとイランが交わした覚書では、アメリカがイランへの海上封鎖を30日以内に解除する