◇米男子ゴルフツアー全米オープン第1日（2026年6月18日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）メジャー第3戦の第1ラウンドは濃霧のため中断があり、日没サスペンデッドとなった。初出場の久常涼（23＝SBSホールディングス）は17ホールを終えて2バーディー、2ボギーのイーブンパーで首位と6打差の暫定18位とまずまずの位置につけた。スタートが2時間遅れ、強風が吹き荒れる過酷なコンディションだ