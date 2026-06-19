【トロント（カナダ）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｋ組ではポルトガル（世界ランキング５位）がコンゴ民主共和国（同４６位）と引き分けた。（世界ランキングは１１日時点）ポルトガル１―１コンゴ民主共和国コンゴ民主共和国がＷ杯初得点を挙げ、勝ち点１をつかんだ。１点を追う前半終了間際にウィサが頭で決めて追いつき、守り切った。タレントぞろい