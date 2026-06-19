NBAは、K-POPボーイズグループの「LNGSHOT」が、第2回「NBA Rising Stars Invitational（以下NBA RSI）」にヘッドラインパフォーマーとして出演することを発表した。 NBA RSIは、アジア太平洋地域各国から18歳以下の男子12チーム、女子12チームが参加する、NBAが主催する高校生向けバスケットボールトーナメント。今年は6月23日から28日まで、シンガポール・カラン