6月18日（現地時間17日、日付は以下同）。MLBニューヨーク・ヤンキースが、ホームのヤンキー・スタジアムでシカゴ・ホワイトソックスと対戦。その試合の始球式へ、2人のNBAチャンピオンが登場した。 14日の「NBAファイナル2026」第5戦を94－90で制し、サンアントニオ・スパーズを4勝1敗で下したことで、ニューヨーク・ニックスは1973年以来53年ぶりに王座を獲得。