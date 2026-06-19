サンコールが上値指向を鮮明にしている。同社は自動車メーカー向けに精密ばねを供給するサプライヤー。２７年３月期は減収減益予想だが、直近で光通信用のコネクターに関し、中国で生産能力を増強すると一部で報じられた。背景にあるのはデータセンターに関連する需要拡大だという。株価は５月下旬以降、断続的に売りに押されていたが、１４００円近辺で下げ止まった後は復調に向かっ