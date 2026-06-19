住友重機械工業は続伸。ＳＭＢＣ日興証券が１８日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を４８００円から６９００円へ引き上げた。構造改革による収益性改善を評価。カタリストはメカトロニクス事業とインダストリアルマシナリー事業の収益性改善、２６年１２月期末の新中計でのＲＯＥ改善施策とした。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS