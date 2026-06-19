ヤマトホールディングスの出遅れが顕著となっている。原油高による業績懸念が後退するなかで、反騰機運の高まりに期待したい。 同社は宅配便最大手。人手不足という構造的な問題を抱える運輸セクターには３月以降、ホルムズ海峡の事実上の封鎖に端を発した原油相場の上昇という懸念材料が加わる形となっていたが、米国とイランが和平で合意したことを受け、足もとで原油相場には下落圧力が掛かっている。配達料