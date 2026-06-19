ＪＭＡＣＳが急伸しストップ高の水準でカイ気配に張り付いた。電線御三家の一角では古河電気工業もストップ高に買われ、住友電気工業が値を飛ばし、ＳＷＣＣや三ッ星を含めて電線株が一斉蜂起の様相を呈している。御三家の１社であるフジクラが前日の引け後に今期業績予想の上方修正を発表し、同社株はストップ高カイ気配の水準で大量の買い注文を抱えた状況となっている。データセンター関連での光ファイバー