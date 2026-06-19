【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LK佐野勇斗が、6月26日発売の女性ファッション誌『BAILA』（バイラ）2026年8・9月合併号通常版の表紙に登場。特別版の表紙は、指原莉乃が飾る。 ■佐野勇斗が表紙を飾る通常版はスペシャルな付録付き 通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まっ