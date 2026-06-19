【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Elmiene（エルミーン）と藤井 風（Fujii Kaze）が、6月19日に新曲「Comets + Gold」をリリース。同日20時に、同曲のMVが公開される。 ■「彼の曲を初めて聴いた時、すぐに恋に落ちました」（Fujii Kaze） 「Comets + Gold」は、3月にリリースされたElmieneの高い評価を受けたデビューアルバム『サウンズ・フォー・サムワン』に続く新曲。 Elmieneと