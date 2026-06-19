19日10時現在の日経平均株価は前日比568.71円（0.80％）高の7万1622.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は562、値下がりは929、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を347.56円押し上げている。次いでＳＢＧ が208.37円、フジクラ が140.79円、キオクシア が126.71円、住友電 が47.43円と続く。 マイナス寄与度は78.04