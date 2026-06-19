三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が6月18日(木)、配信リリース開始した。 「KATANA」は、Netflxにて第1クールが世界独占配信中、今年待望の第2クールが配信開始される大人気アニメ『刃牙道』エンディングテーマ。 【PV】アニメ『刃牙道』第2クールメインPV 『刃牙道』今シリーズは、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たち