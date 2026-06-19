大阪地検の元トップに性的暴行を受けたと訴える女性検事。国会議員らが法務大臣に提出する提言書の骨子をまとめました。 大阪地検の女性検事・ひかりさん（仮名）は大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴えていて、法務省に第三者委員会の設置などを求めていますが、平口法務大臣は「司法権の独立の観点から問題が生じる」などとして慎重な姿勢をみせています。 17日開かれた勉強会では、森雅子元法