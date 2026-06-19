大阪府と市が目指す「副首都」の指定の実現に向け、災害時に首都機能を代替する拠点整備などを検討するチームが発足しました。 18日、大阪府庁で行われた「大阪副首都整備方針検討チーム」の発足式。 チームは府市の職員合計10人で構成され、大阪府と市が目指す災害時に首都機能のバックアップなどを行う「副首都」の実現に向け、拠点の整備や規制緩和、税制などについて検討していくということです。 （大阪