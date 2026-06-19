NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』(2016)でヒロイン役を演じ注目を集め、2023年の24時間テレビではドラマ『虹色のチョーク』に出演、数々のドラマや映画に出演し、幅広い役柄を演じ分ける表現力で支持を集める俳優・芳根京子が、今回新たに、「２４時間テレビ４９-愛は地球を救う-」のチャリティーパートナーを務めることが発表された。 芳根は24時間テレビへの出演依頼があった時の感想を、「『私