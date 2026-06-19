任期満了に伴う滋賀県知事選挙が告示され、新人3人と現職が立候補しました。 滋賀県知事選に立候補したのはいずれも無所属の4人です。 ・新人の大隅元侍さん(42)・新人の坪田五久男さん(67)・現職の三日月大造さん(55)・新人の坂本正明さん(57)（※届け出順） 三日月さんは公共交通を維持・充実させる財源にあてるため「新たな税」の導入を慎重に検討すると訴えています。 大隅さんは「新たな税」には反対で、開かれた行政改革