6月19日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 梅雨前線が九州北部まで北上していて、今日は非常に激しい雨が予想されます。今日の雨のピークは2回あり、1回目は今朝でした。多良木町で1時間に49ミリ、阿蘇市乙姫で32.5ミリの激しい雨を観測しました。現在は小康状態ですが、2回目のピークは午後になりそうです。昼過ぎから再び激しくなり、夕方頃に