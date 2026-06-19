エンゼルスは18日（日本時間19日）、マイク・トラウト外野手（34）が右ハムストリングの張りで10日間の負傷者リスト（IL）に入ると発表した。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、前日17日（同18日）のダイヤモンドバックス戦で8回にゴロを放ち一塁へ走る際に痛めたという。この日、メディアの取材に応じたトラウトは「昨日から今日にかけての状態は天と地ほどの差がある」と一夜明けて患部の状態は思っていたよりもいい