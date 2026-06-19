サッカーのガーボベルデ代表ＧＫボジニャ（４０＝チャベス）の?人気度?が異常に高まっている。北中米Ｗ杯１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・アトランタ）で初出場のガーボベルデは、ボジニャのスーパーセーブ連発により優勝候補スペインに引き分けた。当初、ボジニャのインスタグラムのフォロワー数は約５万人だったが、今大会の活躍を受けて、１９日時点で驚異の１３８４万人となっている。そうした中、米