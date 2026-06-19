イングランド・プレミアリーグのエバートンが日本代表ＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）獲得に向けて動きを加速させたと、英メディア「ＴＥＡＭＴＡＬＫ」が報じた。オランダ１部で３１試合２５得点を決め、得点王となった上田にかねて興味を示しているエバートンについて、同メディアは「信頼できる情報筋によると、日本代表でフェイエノールトに所属する上田はオランダで印象的なシーズンを経て、エバートンの注目選手