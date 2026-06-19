「ドクター・フー」などで知られる俳優のデイヴィッド・テナントが、人気ドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」にキャスト入りした。 【写真】息ぴったりシーズン6を迎える人気コメディミステリーの3人衆 俳優のスティーヴ・マーティン、マーティン・ショート、女優のセレーナ・ゴメスが主演を務める人気コメディミステリーのシーズン